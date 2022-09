qn_lanazione : Cuaron gira in Versilia, il Comune usa gli introiti per le bollette delle famiglie -

LA NAZIONE

Circa 100mila euro incassati dal Comune di Forte dei Marmi verranno usati per sostenere le famiglie residenti contro il caro - ...Viareggio - Ciak a Viareggio per le riprese della serie "Disclaimer" del regista premio Oscar Alfonso Cuaròn che ha scelto la Versilia come set del suo ultimo lavoro che andrà in onda su Apple TV+ Cuaron gira in Versilia, il Comune usa gli introiti per le bollette delle famiglie Primero fueron Alfonso Cuarón, con Roma, y Kenneth Branagh, con Belfast; y ahora se une al club de los cineastas que miran a su infancia Steven Spielberg, con The Fabelmans. El director estadounidense ...La Toscana in subbuglio per l'arrivo di Alfonso Cuaron, che sta girando a Forte dei Marmi, Pisa e Viareggio la serie Disclaimer, interpretata dalla star Cate Blanchett. Pisa e Viareggio blindate per l ...