Croazia-Danimarca, che gol di Eriksen: magia da fuori area per l’1-1 (VIDEO) (Di giovedì 22 settembre 2022) Il VIDEO del gol di Christian Eriksen in Croazia-Danimarca, match valevole per la Nations League 2022/2023. Una vera e propria magia quella del numero 10 danese, che sfrutta una palla persa in uscita dagli avversari per dipingere un destro da circa 25 metri che si spenge proprio sotto l’incrocio dei pali. Una giocata incredibile, che permette alla Danimarca di reagire in un secondo tempo a forti tinte croate. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Ildel gol di Christianin, match valevole per la Nations League 2022/2023. Una vera e propriaquella del numero 10 danese, che sfrutta una palla persa in uscita dagli avversari per dipingere un destro da circa 25 metri che si spenge proprio sotto l’incrocio dei pali. Una giocata incredibile, che permette alladi reagire in un secondo tempo a forti tinte croate. ILSportFace.

super_viv : RT @RanocchiateBlog: Stasera c’è Croazia - Danimarca, in caso abbiate voglia di piangere - DavideFerloni1 : RT @RanocchiateBlog: Stasera c’è Croazia - Danimarca, in caso abbiate voglia di piangere - amaresolocalcio : #UEFANationsLeague Le partite di questa sera: #legaA #girone1 Croazia - Danimarca Francia - Austria #girone4 B… - zazoomblog : Nations League: LIVE Croazia-Danimarca Francia-Austria Belgio-Galles e Polonia-Olanda - #Nations #League: #Croazia… - PietroPecchioni : RT @RanocchiateBlog: Stasera c’è Croazia - Danimarca, in caso abbiate voglia di piangere -