Crisi energetica, lo studio svizzero su come risparmiare di più (Di giovedì 22 settembre 2022) Il tema dell’energia e dei consumi è sempre all’ordine del giorno e ormai angoscia tutti i principali Paesi industrializzati. In Svizzera, la società di consulenza Navitas Consilium SA, con sede a Martigny, ha eseguito un interessante studio energetico. Una vera e propria mappatura interattiva di tutti i Comuni elvetici, che farebbe probabilmente impallidire anche il nostro sempre sicuro ministro Cingolani. Navitas Consilium è una società di consulenza su energia e clima, spin-off del centro di ricerca Crem (associazione senza scopo di lucro fondata nel 1986 dal Comune di Martigny e dal Politecnico federale di Losanna). Nel 2020, il riscaldamento e il consumo di acqua calda negli edifici hanno contribuito per il 40% al fabbisogno energetico della Confederazione Elvetica. Quindi, gli immobili giocano sicuramente un ruolo importante per raggiungere l’obiettivo della ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 22 settembre 2022) Il tema dell’energia e dei consumi è sempre all’ordine del giorno e ormai angoscia tutti i principali Paesi industrializzati. In Svizzera, la società di consulenza Navitas Consilium SA, con sede a Martigny, ha eseguito un interessanteenergetico. Una vera e propria mappatura interattiva di tutti i Comuni elvetici, che farebbe probabilmente impallidire anche il nostro sempre sicuro ministro Cingolani. Navitas Consilium è una società di consulenza su energia e clima, spin-off del centro di ricerca Crem (associazione senza scopo di lucro fondata nel 1986 dal Comune di Martigny e dal Politecnico federale di Losanna). Nel 2020, il riscaldamento e il consumo di acqua calda negli edifici hanno contribuito per il 40% al fabbisogno energetico della Confederazione Elvetica. Quindi, gli immobili giocano sicuramente un ruolo importante per raggiungere l’obiettivo della ...

lmisculin : Oggi Crosetto dice alla Stampa che per risolvere la crisi energetica «si potrebbero richiedere i fondi strutturali… - Greenpeace_ITA : Dal boicottaggio del referendum il PD è rimasto fedele alla linea e si è schierato per le #trivelle in Adriatico. B… - davidefaraone : Ho sentito l’uomo che ha aumentato la nostra dipendenza dal gas russo, bloccato le trivelle, il gasdotto da Israele… - tatancawar : RT @ignaziocorrao: L'Ue, per affrontare la crisi energetica e garantirsi una maggiore indipendenza, riducendo le emissioni, punta sull’idro… - Marc_OTSS : RT @valy_s: “Le SANZIONI stanno causando problemi economici,crisi energetica e inflazione. La COLPA è dei burocrati di Bruxelles che avevan… -