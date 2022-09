Cresce la concorrenza, Meta e Google annunciano tagli al personale (Di giovedì 22 settembre 2022) In risposta allo stallo della crescita e all'intensa concorrenza, i dirigenti di Meta, la società madre di Facebook e quelli di Google hanno annunciato che taglieranno posizioni dall'organico e bloccheranno le assunzioni per ridurre i costi. A rivelarlo in esclusiva è il Wall Street Journal.Meta sta riorganizzando i dipartimenti e ai dipendenti interessati dai tagli ha dato 30 giorni di tempo per candidarsi per altri ruoli all'interno dell'azienda. Le riduzioni sono il preludio di tagli al personale del 10% nei prossimi mesi, secondo alcune fonti informate dei progetti della società. Anche Google, la scorsa settimana, ha richiesto ai dipendenti di un incubatore interno di fare domanda per nuovi lavori se desiderano rimanere in azienda. ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) In risposta allo stallo della crescita e all'intensa, i dirigenti di, la società madre di Facebook e quelli dihanno annunciato cheeranno posizioni dall'organico e bloccheranno le assunzioni per ridurre i costi. A rivelarlo in esclusiva è il Wall Street Journal.sta riorganizzando i dipartimenti e ai dipendenti interessati daiha dato 30 giorni di tempo per candidarsi per altri ruoli all'interno dell'azienda. Le riduzioni sono il preludio dialdel 10% nei prossimi mesi, secondo alcune fonti informate dei progetti della società. Anche, la scorsa settimana, ha richiesto ai dipendenti di un incubatore interno di fare domanda per nuovi lavori se desiderano rimanere in azienda. ...

