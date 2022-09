Covid oggi Italia, 22.527 nuovi casi e 60 morti: bollettino 22 settembre (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 22.527 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 165.415 tamponi con un tasso di positività al 13.6%. Sono 138 le terapie intensive occupate, 8 in meno da ieri, e 3.350 ricoveri ordinari, 66 in meno da ieri. LAZIO – Sono 2.227 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 22 settembre. Si registrano inoltre altri 4 morti. A Roma i nuovi casi sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 22.527 icontagi da Coronavirus in, 222022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 165.415 tamponi con un tasso di positività al 13.6%. Sono 138 le terapie intensive occupate, 8 in meno da ieri, e 3.350 ricoveri ordinari, 66 in meno da ieri. LAZIO – Sono 2.227 icontagi danel Lazio secondo ildi, 22. Si registrano inoltre altri 4. A Roma isono ...

