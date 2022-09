Covid oggi Emilia | 1 555 contagi e 7 morti | bollettino 22 settembre

(Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.555 ida coronavirus inRomagna, 222022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 7. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 10.153 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.586 molecolari e 5.567 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 23 (-1 rispetto a ieri, -4,2%), l’età media è di 63,9 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 588 (-11 rispetto a ieri, -1,8%), età media 73,8 anni. L’’età media dei nuovi positivi di ...

Sono 22.527 i nuovi casi dinelle ultime 24 ore, contro i 21.190 di ieri ma soprattutto i 17. I decessi disono 60 (ieri 46), per un totale da inizio pandemia di 176.775. Le terapie ...... Covid, le news. Bollettino 22.527 casi e 60 morti. Tasso di positività al 13,6%. LIVE (Adnkronos) – L'attuale circolazione del Coronavirus Sars-CoV-2 è "caratterizzata da sottolignaggi di Omicron e da un'ampia diversificazione genetica. Sono emersi più di 230 discendenti", 'figli' di O ...Sono 2.221 i nuovi casi di Covid in Piemonte, con un tasso di positività del 14,8% rispetto ai 14.998 tamponi eseguiti, di cui 14.338 test antigenici. (ANSA) ...