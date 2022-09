Covid oggi Basilicata, 154 contagi: bollettino 22 marzo (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – In Basilicata sono 154 i contagi da coronavirus oggi, 22 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 754 tamponi eseguiti, e non si registra alcun decesso per Covid-19. Nello stesso report sono state registrate 222 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 15 (-4) di cui 1 in terapia intensiva: 4 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 11 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 4.871. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Insono 154 ida coronavirus, 22 settembre 2022, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 754 tamponi eseguiti, e non si registra alcun decesso per-19. Nello stesso report sono state registrate 222 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 15 (-4) di cui 1 in terapia intensiva: 4 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 11 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 4.871. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

LaVeritaWeb : Mentre molti Paesi le hanno abolite, la mania di Speranza per le quarantene si abbatte sugli elettori. Da oggi, i p… - meb : Nei mercati di Val Melaina e Talenti: una delle nostre priorità è stare accanto a chi dopo il Covid si trova oggi a… - GiovaQuez : La commissione tecnica scientifica dell'Aifa ha dato oggi il via libera al vaccino anti covid adattato contro le so… - Open_gol : I dati di oggi del bollettino sulla pandemia in Italia - PossibileSard : A nulla è servita la lezione del Covid-19 che suggerisce di puntare sulla prevenzione e i presidi sul territorio: o… -