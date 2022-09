Covid, le notizie di oggi. Frena calo dei ricoveri in Italia, 83% non ha quarta dose. LIVE (Di giovedì 22 settembre 2022) Continuano a calare i ricoveri per Covid-19 in Italia, ma molto meno rispetto alle settimane precedenti. "La situazione appare in generale contenimento e per il momento non si ravvisano segnali di risalita ma l'attenzione, soprattutto dopo l'allerta lanciata dall'Ema sul probabile arrivo di una nuova ondata, deve rimanere ancora molto alta" afferma il presidente Fiaso, Giovanni Migliore Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 settembre 2022) Continuano a calare iper-19 in, ma molto meno rispetto alle settimane precedenti. "La situazione appare in generale contenimento e per il momento non si ravvisano segnali di risalita ma l'attenzione, soprattutto dopo l'allerta lanciata dall'Ema sul probabile arrivo di una nuova ondata, deve rimanere ancora molto alta" afferma il presidente Fiaso, Giovanni Migliore

Agenzia_Ansa : Una mascherina altamente sensibile e 'intelligente' potrà in futuro avvisare chi la indossa, tramite i propri dispo… - Adnkronos : #Covid, le parole di #Burioni: 'Brutte notizie. Uno studio su #Omicron 4 e 5 ci conferma la maggiore contagiosità:… - Agenzia_Ansa : L'Oktoberfest di Monaco di Baviera è stato inaugurato oggi, dopo essere stato cancellato per due anni di fila a cau… - laviniaefarnese : RT @VeronicaChiara5: Ma non era più preoccupato per l'influenza stagionale? È arrivato il bonifico? Bassetti, a ottobre virus Covid rialze… - agbtm : RT @corrierebergamo: Covid a Bergamo, i nuovi casi sono 381. Sono 37 i paesi con zero casi in sette giorni -