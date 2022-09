Covid, le news di oggi. Gimbe: curva si inverte +11% casi in 7 giorni, calo decessi. LIVE (Di giovedì 22 settembre 2022) Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 14-20 settembre continua la discesa di ricoveri ordinari (-9,6%), terapie intensive (-8%) e decessi (-12,8%). Il calo però rallenta rispetto alle settimane precedenti Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 settembre 2022) Secondo il monitoraggio della Fondazionerelativo alla settimana 14-20 settembre continua la discesa di ricoveri ordinari (-9,6%), terapie intensive (-8%) e(-12,8%). Ilperò rallenta rispetto alle settimane precedenti

