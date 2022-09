Covid, le news. Bollettino 22.527 casi e 60 morti. Tasso di positività al 13,6%. LIVE (Di giovedì 22 settembre 2022) Calano le terapie intensive (-8) e i ricoveri ordinari (-66). Processati 165.415 tamponi. Gimbe: curva si inverte +11% casi in 7 giorni. Secondo il monitoraggio della Fondazione relativo alla settimana 14-20 settembre continua la discesa di ricoveri ordinari (-9,6%), terapie intensive (-8%) e decessi (-12,8%). Il calo però rallenta rispetto alle settimane precedenti Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 settembre 2022) Calano le terapie intensive (-8) e i ricoveri ordinari (-66). Processati 165.415 tamponi. Gimbe: curva si inverte +11%in 7 giorni. Secondo il monitoraggio della Fondazione relativo alla settimana 14-20 settembre continua la discesa di ricoveri ordinari (-9,6%), terapie intensive (-8%) e decessi (-12,8%). Il calo però rallenta rispetto alle settimane precedenti

