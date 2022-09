Covid, le news. Bollettino 22.527 casi e 60 morti. Tasso di positività al 13,6%. LIVE (Di giovedì 22 settembre 2022) Calano le terapie intensive (-8) e i ricoveri ordinari (-66). Processati 165.415 tamponi. Gimbe: curva si inverte +11% casi in 7 giorni. Secondo il monitoraggio della Fondazione relativo alla settimana 14-20 settembre continua la discesa di ricoveri ordinari (-9,6%), terapie intensive (-8%) e decessi (-12,8%). Il calo però rallenta rispetto alle settimane precedenti Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 settembre 2022) Calano le terapie intensive (-8) e i ricoveri ordinari (-66). Processati 165.415 tamponi. Gimbe: curva si inverte +11%in 7 giorni. Secondo il monitoraggio della Fondazione relativo alla settimana 14-20 settembre continua la discesa di ricoveri ordinari (-9,6%), terapie intensive (-8%) e decessi (-12,8%). Il calo però rallenta rispetto alle settimane precedenti

LaStampa : Usa, scoperta la più grande truffa dell’epoca Covid: 250 milioni rubati, 48 accusati - Anpasnazionale : In occasione delle #ElezioniPolitiche2022, i volontari Anpas offriranno un servizio di accompagnamento gratuito per… - HuffPostItalia : Nessun anticorpo a un anno dall'infezione in chi contrae il covid senza essere vaccinato - ilbisa2 : Facebook chiude un gruppo di 100.000 membri per aver utilizzato le emoji della carota per fare riferimento ai vacci… - sabribri1977 : RT @AStramezzi: Intervista di oggi ”CURE COVID IGNORATE E DANNI VACCINI: SERVE COMMISSIONE D’INCHIESTA”. Stramezzi in Video con Gospa News… -