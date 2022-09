Covid Italia, si inverte curva contagi: +11,3% in ultimi 7 giorni (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Dopo 4 settimane si inverte la curva dei contagi Covid-19, che segna +11,3% in 7 giorni. Continua invece la discesa di ricoveri ordinari (-9,6%), delle terapie intensive (-8%) e dei decessi (-12,8%). In calo anche i casi attualmente positivi (-8,8%) e le persone in isolamento domiciliare (-8,8%). E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 14-20 settembre. “Dopo 4 settimane consecutive di calo si registra un modesto aumento dei nuovi casi – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – che passano da quasi 108mila a 120mila, con una media mobile a 7 giorni di oltre 17 mila casi al giorni”. Dati, che secondo Cartabellotta sono “da monitorare con attenzione nelle prossime settimane, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Dopo 4 settimane siladei-19, che segna +11,3% in 7. Continua invece la discesa di ricoveri ordinari (-9,6%), delle terapie intensive (-8%) e dei decessi (-12,8%). In calo anche i casi attualmente positivi (-8,8%) e le persone in isolamento domiciliare (-8,8%). E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 14-20 settembre. “Dopo 4 settimane consecutive di calo si registra un modesto aumento dei nuovi casi – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – che passano da quasi 108mila a 120mila, con una media mobile a 7di oltre 17 mila casi al”. Dati, che secondo Cartabellotta sono “da monitorare con attenzione nelle prossime settimane, ...

