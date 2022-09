Covid in Lombardia, 3.841positivi. A Bergamo +414 casi (Di giovedì 22 settembre 2022) I dati. Con 27.023 tamponi effettuati è di 3.841 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nella giornata di giovedì 22 settembre, con un tasso di positività che sale al 14,2% (mercoledì era al 12,6%). Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 22 settembre 2022) I dati. Con 27.023 tamponi effettuati è di 3.841 il numero di nuovi positivi alregistrati innella giornata di giovedì 22 settembre, con un tasso di positività che sale al 14,2% (mercoledì era al 12,6%).

