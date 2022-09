Covid, in Campania situazione stabile: oltre 1700 positivi (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRestano stabili, in Campania, i contagi. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania sono 1.755 i neo positivi al Covid su 13.265 test esaminati. Pressoché invariato il tasso di incidenza che ieri era pari al 13,58% ed oggi è 13,23%. Un decesso nelle ultime 48 ore, due deceduti in precedenza ma registrati ieri. stabile la situazione nelle terapie intensive con nove posti letto occupati, stesso dato di ieri; in linea con ieri anche i ricoveri in degenza con 228 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRestano stabili, in, i contagi. Secondo i dati del Bollettino della Regionesono 1.755 i neoalsu 13.265 test esaminati. Pressoché invariato il tasso di incidenza che ieri era pari al 13,58% ed oggi è 13,23%. Un decesso nelle ultime 48 ore, due deceduti in precedenza ma registrati ieri.lanelle terapie intensive con nove posti letto occupati, stesso dato di ieri; in linea con ieri anche i ricoveri in degenza con 228 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

