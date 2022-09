Covid, Fondazione Gimbe: quarta dose urgente per 14mln italiani (Di giovedì 22 settembre 2022) - La ripresa della circolazione del virus, +11% di casi in 7 giorni, rende necessario continuare l'iter vaccinale, soprattutto per le persone più fragili e gli ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 settembre 2022) - La ripresa della circolazione del virus, +11% di casi in 7 giorni, rende necessario continuare l'iter vaccinale, soprattutto per le persone più fragili e gli ...

Agenzia_Ansa : Dopo 4 settimane si inverte la curva dei contagi da Covid-19, registrando un +11,3% in 7 giorni, mentre continua la… - FaberOrt : RT @Agenzia_Ansa: Dopo 4 settimane si inverte la curva dei contagi da Covid-19, registrando un +11,3% in 7 giorni, mentre continua la disce… - marino_massari : RT @Agenzia_Ansa: Dopo 4 settimane si inverte la curva dei contagi da Covid-19, registrando un +11,3% in 7 giorni, mentre continua la disce… - LumsaNews : Dopo 4 settimane tornano a salire i contagi Covid registrando un aumento dell’11,3% in 7 giorni. È quanto emerso da… - colvieux : RT @Agenzia_Ansa: Dopo 4 settimane si inverte la curva dei contagi da Covid-19, registrando un +11,3% in 7 giorni, mentre continua la disce… -