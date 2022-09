Covid, dalle mascherine al rientro: cosa succede se c’è un caso in classe (Di giovedì 22 settembre 2022) Continua a essere applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherina FFP2 in classe fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 22 settembre 2022) Continua a essere applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherina FFP2 infino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto

LuigiGallo15 : Si sblocca il superbonus e si cancella la norma del docente esperto nel decreto Aiuti bis. A 2 settimane dalle elez… - sole24ore : ?? #Covid e #scuola, dalle #mascherine al rientro: cosa succede se c’è un caso in classe. - News24_it : Covid, dalle mascherine al rientro: cosa succede se c’è un caso in classe Continua a essere applicato il regime del… - fisco24_info : Covid, dalle mascherine al rientro: cosa succede se c’è un caso in classe: Continua a essere applicato il regime de… - Marco1999Busa : RT @Giusy29037023: Non voto italexit per punire la destra ma per testimoniare il mio dissenso dalle politiche deboli che sono state fatte v… -