Covid bollettino 22 set | 22 527 nuovi casi e 60 decessi

(Di giovedì 22 settembre 2022) Sono 22.527 idi positività al-19 (ieri 21.190) e 60 i(ieri 46) registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, per un totale di 176.775 vittime da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 165.415 (ieri 166.500), con un tasso di positività, ieri pari al 12,7%, che oggi sale al 13,6%. Sul fronte del sistema sanitario si registrano in terapia intensiva 138 persone (-8 rispetto a ieri), quelle nei reparti ordinari 3.350 (-66).

Secondo i dati del bollettino della Regione Campania sono 1.755 i neo positivi al Covid su 13.265 test esaminati. Pressoché invariato il tasso di incidenza che ieri era pari al 13,58% ed oggi è 13,23%. A Saronno +7, Tradate +7, Caronno Pertusella +4, Origgio +6.