Covid | 230 ‘figlie’ di Omicron e 30 varianti mix | Oms monitora

(Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – L’attuale circolazione del Coronavirus Sars-CoV-2 è “caratterizzata da sottolignaggi die da un’ampia diversificazione genetica. Sono emersi più di 230 discendenti”, ‘figli’ di, la variante che è stata protagonista indiscussa del 2022 pandemico, “e più di 30 ricombinanti”. Queste“sono sottoggio e valutate dall’Organizzazione mondiale della sanità sulla base di criteri di costellazioni genetiche di mutazioni, di aumento della prevalenza in un’area geografica, nonché di qualsiasi evidenza di cambiamenti fenotipici”. A fare il punto sull’evoluzione del virus è l’Oms nel suo report settimanale su. L’alto numero di lignaggi conferma del resto quanto osservato anche da Marco Cavaleri, responsabile della strategia per le minacce sanitarie e i vaccini ...

Un aggiornamento dei dati Covid in Sicilia: Gli attuali positivi sono 21.376. I decessi dall'inizio della pandemia sono 12.182. Attualmente i ricoverati sono, quelli in terapia intensiva 16. Nella giornata di ieri, ... Sono 1059 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia a fronte di 10674 tamponi processati. A riportare i dati l'ultimo bollettino pubblicato ieri, 21 settembre, d ...