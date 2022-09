Costantino Vitagliano si confessa | “Ecco di cosa ho sofferto | per 10 anni non ho avuto una vita”

(Di giovedì 22 settembre 2022) Uno dei primi tronisti di Uomini e Donne,, si è aperto a parlare dei suoi problemi di salute.le sue parole. L’ultima intervista dell’ex tronistaè stata capace di sollevare un’enorme polemica. Probabilmente le sue parole sono state fraintese, e quando ha detto che non c’entra più nulla con Uomini L'articolo proviene da Inews24.it.

Agato_Agato : Il Costantino Vitagliano del terzo millennnio. - ParliamoDiNews : Costantino Vitagliano: “Fatturavo 1 milione, ero Superman, poi il castello è venuto giù. Ecco come vivo oggi”… - infoitcultura : Morte Manuel Vallicella, Costantino Vitagliano: 'Mi dispiace. Io con Uomini e Donne non c'entro più' - infoitcultura : Morte di Manuel Vallicella, parla Costantino Vitagliano: «Pensavo di essere Superman, così sono sopravvissuto - cheamarena : Il j’accuse di Costantino Vitagliano. -

La morte di Manuel Vallicella , ex tronista di Uomini e Donne , ha colpito molti ex partecipanti dello storico dating show targato Maria De Filippi . Anche, il primo tronista per eccellenza, ha commentato la triste vicenda tra le pagine de Il Messaggero . La carriera di, dopo essere diventato un vero e proprio fenomeno ...L'ex tronista di Uomini e Donne,, ha raccontato la sua esperienza col successo: dopo l'exploit, anche i problemi... Dopo la tragica notizia della morte dell'ex concorrente e tronista di 'Uomini e Donne', Manuel ...Uno dei primi tronisti di Uomini e Donne, Costantino Vitagliano, si è aperto a parlare dei suoi problemi di salute. Ecco le sue parole.Costantino Vitagliano è stato il primo “vero tronista” di Uomini e Donne. Con lui è nato un personaggio che è diventato ...