Costantino Vitagliano: “Guadagnavo tantissimo, ma sono finito con gli attacchi di panico. Posso capire cosa è successo a Manuel Vallicella” (Di giovedì 22 settembre 2022) “Guadagnavo tantissimo, ma sono finito con gli attacchi di panico. Posso capire cosa è successo a Manuel Vallicella“. A dirlo è Costantino Vitigliano che, all’indomani della notizia del suicidio dell’ex tronista di Uomini e Donne, si è raccontato in un’accorata intervista a Il Messaggero, svelando i risvolti negativi e l’impatto che la fama improvvisa portata dal dating show di Maria De Filippi ha avuto sulla sua vita. Anche lui, come Manuel, ha partecipato al noto programma di Canale 5, tra il 2002 e il 2010, ma non si conoscevano: Vallicella vi esordì nel 2016, come corteggiatore di Ludovica Valli. “Non conoscevo la sua storia. Mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) “, macon glidi“. A dirlo èVitigliano che, all’indomani della notizia del suicidio dell’ex tronista di Uomini e Donne, si è raccontato in un’accorata intervista a Il Messaggero, svelando i risvolti negativi e l’impatto che la fama improvvisa portata dal dating show di Maria De Filippi ha avuto sulla sua vita. Anche lui, come, ha partecipato al noto programma di Canale 5, tra il 2002 e il 2010, ma non si conoscevano:vi esordì nel 2016, come corteggiatore di Ludovica Valli. “Non conoscevo la sua storia. Mi ...

