“Cortometraggi live” | Giusy Ferreri in teatro

(Di giovedì 22 settembre 2022) Due date indoor, band al seguito e, una delle voci più caratteristiche del panorama musicale italiano: “” approda nei teatri. “”: quali sono le due date indoor? Dopo l’impegno estivo con “”, con cui ha attraversato l’Italia,è pronta a portare i brani di “” a Roma e Milano. Sabato 1° ottobre si esibirà al Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) e lunedì 3 ottobre aldal Verme di Milano. I biglietti sono disponibili in prevendita https://www.ticketone.it/artist//. Info su www.friendsandpartners.it....

Dopo essere stata impegnata gli scorsi mesi con le date estive di '', con cui ha attraversato tutta l`Italia, Giusy Ferreri è pronta a portare la sua musica e il suo ultimo album in studio '' nelle città di Roma e Milano. Sabato primo ... Da venerdì 23 settembre è in radio "Federico Fellini" (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di Giusy Ferreri estratto dall'album "Cortometraggi", il ... Dopo un tour estivo di grande successo, Giusy Ferreri approda nei teatri con "Cortometraggi live" per due esclusive date indoor.