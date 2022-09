Corto circuito nell'accoglienza europea dei rifugiati In Svezia 4 su 5 vanno in vacanza nel Paese d’origine (Di giovedì 22 settembre 2022) Metà dei rifugiati ucraini in Polonia prevede di rimanere a Varsavia a guerra finita. E’ questo il tema che attanaglia i Paesi europei e che farà presto capolino anche in Italia: fino a che punto un richiedente asilo o un rifugiato possa legittimamente rivendicare il bisogno di rifugio se può tornare nella patria di provenienza? Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 22 settembre 2022) Metà deiucraini in Polonia prevede di rimanere a Varsavia a guerra finita. E’ questo il tema che attanaglia i Paesi europei e che farà presto capolino anche in Italia: fino a che punto un richiedente asilo o un rifugiato possa legittimamente rivendicare il bisogno di rifugio se può tornarea patria di provenienza? Segui su affaritaliani.it

Giorgiolaporta : @graziano_delrio Ma il #Sassoli di cui lei parla è lo stesso eletto Presidente del #ParlamentoEuropeo con i voti di… - abuondiritto : È online “Corto circuito”, un monitoraggio triennale effettuato dagli sportelli legali di A Buon Diritto a Roma che… - news24_city : Incendio in un capannone a Modugno, forse un corto circuito - stranifattinews : Incendio in zona industriale a Modugno: forse corto circuito, non ci sono feriti - AnsaPuglia : Incendio in zona artigianale nel Barese,forse corto circuito. Non si registrano feriti, rogo sotto controllo #ANSA -