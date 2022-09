Corruzione | arrestata candidata FdI a regionali Sicilia

SkyTG24 : Corruzione, arrestata una candidata FdI alle regionali in Sicilia - mauravalenti : RT @Renemargot1: Corruzione, arrestata candidata Fdi alle regionali in Sicilia - carmelomusicsax : RT @SkyTG24: Corruzione, arrestata una candidata FdI alle regionali in Sicilia - mickycaruso : RT @ultimora_pol: #Sicilia Arrestata stamane e sottoposta ai domiciliari Barbara #Mirabella, ex assessore comunale di Catania, candidata de… - CenturrinoLuigi : RT @M5SBerlino: “Una candidata di #FdI al parlamento siciliano è stata arrestata a #Catania Domiciliari per Barbara Mirabella, candidata e… -

Barbara Mirabella, candidata alle Regionali in Sicilia per FdI, ed ex assessore comunale alla Cultura nella giunta di Salvo Pogliese, è stataperdalla squadra mobile di Catania. Il Gip ha disposto per lei i domiciliari e la sospensione dall'attività per un anno per altri due indagati: l'ex rettore Francesco Basile dal ...Sotoudeh è stata condannata per incitamento alla "" e alla "prostituzione", derivante dal ... Nei giorni scorsi, secondo quanto riferito dalla polizia iraniana, Amini è stataper ...Per Barbara Mirabella, ex assessore comunale alla Cultura a Catania, il Gip ha disposto per lei i domiciliari Barbara Mirabella, candidata alle Regionali in Sicilia per FdI, ed ex assessore comunale a ...Barbara Mirabella è stata assessore comunale alla cultura a Catania. Indagati anche l'ex rettore Francesco Basile e l'imprenditore Giovani Trovato (ANSA) ...