Corruzione, arrestata candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ombra della Corruzione piomba sulle elezioni regionali in Sicilia. A tre giorni dal voto una candidata di Fratelli d’Italia finisce agli arresti insieme a un imprenditore e a un ex rettore. L’aspirante consigliera regionale si chiama Barbara Mirabella ed è una candidata del partito di Giorgia Meloni: fino a poco tempo fa è stata assessore alla Cultura del comune di Catania nella giunta di Salvo Pogliese. arrestata dalla squadra mobile di Catania, il gip ha disposto per Mirabella i domiciliari e la sospensione dall’attività per un anno per altri due indagati: l’ex rettore Francesco Basile dal ruolo di direttore dell’Uoc della Clinica Chirurgica del Policlinico, e l’imprenditore Giovanni Trovato, dall’esercitare la sua attività nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ombra dellapiomba sullein. A tre giorni dal voto unadifinisce agli arresti insieme a un imprenditore e a un ex rettore. L’aspirante consigliera regionale si chiama Barbara Mirabella ed è unadel partito di Giorgia Meloni: fino a poco tempo fa è stata assessore alla Cultura del comune di Catania nella giunta di Salvo Pogliese.dalla squadra mobile di Catania, il gip ha disposto per Mirabella i domiciliari e la sospensione dall’attività per un anno per altri due indagati: l’ex rettore Francesco Basile dal ruolo di direttore dell’Uoc della Clinica Chirurgica del Policlinico, e l’imprenditore Giovanni Trovato, dall’esercitare la sua attività nel ...

SkyTG24 : Corruzione, arrestata una candidata FdI alle regionali in Sicilia - CenturrinoLuigi : RT @M5SBerlino: “Una candidata di #FdI al parlamento siciliano è stata arrestata a #Catania Domiciliari per Barbara Mirabella, candidata e… - Chiaralu____ : RT @LaNotiziaTweet: Arrestata a #Catania Barbara #Mirabella. L'ex assessore comunale di Fratelli d'Italia e candidata alle regionali è accu… - Giusepp66890796 : RT @ultimora_pol: #Sicilia Arrestata stamane e sottoposta ai domiciliari Barbara #Mirabella, ex assessore comunale di Catania, candidata de… - iamfakeC : RT @rtl1025: ?? Barbara Mirabella, candidata alle Regionali in #Sicilia per #FdI, ed ex assessore comunale alla Cultura nella giunta di Salv… -