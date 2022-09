Coronavirus in Italia, oltre 22mila nuovi casi e 60 morti. Tasso di positività sale al 13,6% (Di giovedì 22 settembre 2022) Ancora in risalita, come si registra da qualche giorno, la curva epidemica in Italia. Sono 22.527 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 21.190 di ieri ma soprattutto i 17.978 di giovedì... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 settembre 2022) Ancora in risalita, come si registra da qualche giorno, la curva epidemica in. Sono 22.527 idi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 21.190 di ieri ma soprattutto i 17.978 di giovedì...

