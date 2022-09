Coronavirus, 60 morti e 22.527 casi. Migliorano i ricoveri, tasso di positività al 13,6% (Di giovedì 22 settembre 2022) Il bollettino del 22 settembre 2022 I morti da Coronavirus sono stati 60 nelle ultime 24 ore. Lo riporta il consueto bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 31. L’incremento dei contagi arriva a fronte di 22.527 nuovi infetti. Gli attualmente positivi sono 412.735 contro i 427.222 di ieri. Sul fronte dei ricoveri c’è stata una riduzione di 66 unità. La situazione negli ospedali Sono 3.350 le persone ricoverate nei reparti ordinari delle strutture ospedaliere. Nei reparti in rianimazione sono, invece, in 138 e, di questi, 9 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare sono in tutto 409.247, mentre i dimessi e i guariti sono pari a 21.651.859. Tamponi e tasso di positività I dati sul ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) Il bollettino del 22 settembre 2022 Idasono stati 60 nelle ultime 24 ore. Lo riporta il consueto bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 31. L’incremento dei contagi arriva a fronte di 22.527 nuovi infetti. Gli attualmente positivi sono 412.735 contro i 427.222 di ieri. Sul fronte deic’è stata una riduzione di 66 unità. La situazione negli ospedali Sono 3.350 le persone ricoverate nei reparti ordinari delle strutture ospedaliere. Nei reparti in rianimazione sono, invece, in 138 e, di questi, 9 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare sono in tutto 409.247, mentre i dimessi e i guariti sono pari a 21.651.859. Tamponi ediI dati sul ...

