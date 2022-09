Corna, come si vendica la donna tradita: cacciavite e... un video pazzesco | Guarda (Di giovedì 22 settembre 2022) Ha voluto a tutti i costi compiere la sua vendetta, anche se potrebbe avere conseguenze a livello penale e non solo. Una donna non ha resistito alla tentazione di punire il suo compagno per averla tradita: dopo aver scoperto l'accaduto, nella sua testa c'era solo l'idea di vendicarsi in qualche modo. Il piano che ha messo a punto è diventato virale sui social dopo che è stato ripreso in un video. Il tutto è avvenuto in Spagna, dove una terza persona che non c'entrava nulla con la questione ha deciso di filmare la scena piuttosto bizzarra. La donna stava guidando la sua auto, quando ha accostato vicino alla vettura del compagno: incurante della pioggia molto intensa, ha abbassato il finestrino e si è sporta brandendo con fare minaccioso un grosso cacciavite. Dopo aver urlato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Ha voluto a tutti i costi compiere la sua vendetta, anche se potrebbe avere conseguenze a livello penale e non solo. Unanon ha resistito alla tentazione di punire il suo compagno per averla: dopo aver scoperto l'accaduto, nella sua testa c'era solo l'idea dirsi in qualche modo. Il piano che ha messo a punto è diventato virale sui social dopo che è stato ripreso in un. Il tutto è avvenuto in Spagna, dove una terza persona che non c'entrava nulla con la questione ha deciso di filmare la scena piuttosto bizzarra. Lastava guidando la sua auto, quando ha accostato vicino alla vettura del compagno: incurante della pioggia molto intensa, ha abbassato il finestrino e si è sporta brandendo con fare minaccioso un grosso. Dopo aver urlato ...

OrazioFTW : @MadameA02 Gli stessi tedeschi che avevano come fiore all'occhiello la 'scienzata'Merkel ma che alla fine del suo m… - RoSa_DaleSsAnDr : Quindi si convive, si parla di matrimonio e come bonus ci si mette le corna!? - luca20425 : RT @Cambiacasacca: Uno m'ha tagliato la strada, sicché gli fatto il gesto delle corna fuori dal finestrino. Quello è sceso dall'auto ed era… - __gaiaia__ : ma come puoi mettere sta sticchiofino nelle stories in evidenza dopo che t'ha fatto un miliardo di corna e se quand… - FloydJethro69 : @jimmomo Mi scusi, ma in quella scultura le ali sembrano davvero più delle corna.. Non è questione di 'capire' o me… -