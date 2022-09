Contagi di oggi: il bollettino del 22 settembre (Di giovedì 22 settembre 2022) Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 22 settembre 2022, aggiornati alle 23:59 di ieri, i Contagi da Covid-19 in Italia sono 22.527 mentre 60 sono i morti. Il tasso di positività sale al 13,6%(+0,9%). Gli attualmente positivi Dall’inizio della pandemia, il totale dei casi di Covid in Italia è di 22.241.369. Sono 138 i pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre gli ingressi giornalieri sono 9. I ricoverati nei reparti ordinari sono, invece, 3.350 (-66). Gli attualmente positivi sono 412.735, 372 in meno rispetto ad ieri. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.775. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di giovedì 22 settembre 2022)diin Italia: appuntamento quotidiano con ildella Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di, 222022, aggiornati alle 23:59 di ieri, ida Covid-19 in Italia sono 22.527 mentre 60 sono i morti. Il tasso di positività sale al 13,6%(+0,9%). Gli attualmente positivi Dall’inizio della pandemia, il totale dei casi di Covid in Italia è di 22.241.369. Sono 138 i pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre gli ingressi giornalieri sono 9. I ricoverati nei reparti ordinari sono, invece, 3.350 (-66). Gli attualmente positivi sono 412.735, 372 in meno rispetto ad ieri. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.775. Segui ZON.IT su Google News.

messina_oggi : Covid, 22.527 nuovi contagi e 60 decessi nelle ultime 24 oreROMA (ITALPRESS) - Sono 22.527 i nuovi contagi da Covid… - AnsaRomaLazio : Covid: nel Lazio +10% casi in 7 giorni, oggi 2.227 contagi. Valore rt a 0,84% #ANSA - robertopontillo : #COVID19 dati di oggi , 22.527 nuovi contagi (ieri 21.190) e 60 morti (46). I tamponi effettuati sono 165.415 (166.… - AleksandraUkmar : RT @Corriere: Il bollettino 22.527 nuovi casi e 60 morti Contagi in crescita: +11% in 7 giorni - lifestyleblogit : Covid oggi Emilia, 1.555 contagi e 7 morti: bollettino 22 settembre - -