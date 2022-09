Consiglio superiore della magistratura: eletto il giudice di Martina Franca Genantonio Chiarelli fra i venti componenti togati (Di giovedì 22 settembre 2022) Il magistrato Genantonio Chiarelli, in servizio a Brindisi, è fra gli eletti al Csm. Chiarelli, che è di Martina Franca, era in lizza nella circoscrizione meridionale ed ha ottenuto un risultato che per il territorio è da considerarsi storico. “Tra i giudici, divisi in quattro collegi territoriali, magistratura Indipendente conquista 3 seggi (Mazzola, Nicotra, Cilenti) come Area (Abenavoli, Basilico, Chiarelli), Unicost 2 (D’Auria, Laganà). Dei cinque seggi assegnati con i recuperi proporzionali, uno a testa dovrebbe andare alle stesse tre correnti principali. Uno a magistratura Democratica (Miele) e uno al giudice leader storico del movimento per il sorteggio, Andrea Mirenda, candidato da Altra Proposta” è uno stralcio di quanto ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 settembre 2022) Il magistrato, in servizio a Brindisi, è fra gli eletti al Csm., che è di, era in lizza nella circoscrizione meridionale ed ha ottenuto un risultato che per il territorio è da considerarsi storico. “Tra i giudici, divisi in quattro collegi territoriali,Indipendente conquista 3 seggi (Mazzola, Nicotra, Cilenti) come Area (Abenavoli, Basilico,), Unicost 2 (D’Auria, Laganà). Dei cinque seggi assegnati con i recuperi proporzionali, uno a testa dovrebbe andare alle stesse tre correnti principali. Uno aDemocratica (Miele) e uno alleader storico del movimento per il sorteggio, Andrea Mirenda, candidato da Altra Proposta” è uno stralcio di quanto ...

