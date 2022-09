Congedo mestruale, finalmente approvato in Italia | Permesso retribuito senza l’obbligo del certificato medico (Di giovedì 22 settembre 2022) finalmente è arrivata anche in Italia la novità che, senza dubbio, rende onore e dignità a tutte le donne. Le dipendenti che soffrono di sintomi mestruali eccessivi potranno assentarsi con il 100% della retribuzione garantita. Il Congedo mestruale prevede che tutte le dipendenti donne, durante il ciclo mestruale, possono assentarsi a causa di sintomi eccessivi quali nausea, giramenti e dolori di testa eccessivi, crampi addominali e tutti i disturbi associati al periodo. Congedo mestruale arrivato in Italia (fonte web)Molto spesso, infatti, soprattutto chi soffre di patologie ginecologiche invalidanti quali l’endometriosi e l’ovaio policistico, trova difficile, se non quasi impossibile, recarsi in ufficio e trovare la ... Leggi su topicnews (Di giovedì 22 settembre 2022)è arrivata anche inla novità che,dubbio, rende onore e dignità a tutte le donne. Le dipendenti che soffrono di sintomi mestruali eccessivi potranno assentarsi con il 100% della retribuzione garantita. Ilprevede che tutte le dipendenti donne, durante il ciclo, possono assentarsi a causa di sintomi eccessivi quali nausea, giramenti e dolori di testa eccessivi, crampi addominali e tutti i disturbi associati al periodo.arrivato in(fonte web)Molto spesso, infatti, soprattutto chi soffre di patologie ginecologiche invalidanti quali l’endometriosi e l’ovaio policistico, trova difficile, se non quasi impossibile, recarsi in ufficio e trovare la ...

