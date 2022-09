Conferenza stampa Italia-Inghilterra, Mancini: «Out Tonali» (Di giovedì 22 settembre 2022) Domani sera, alle 20:45, l’Italia sfida l’Inghilterra nel gruppo 3 della Lega A di Uefa Nations League: oggi il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha parlato in Conferenza stampa della gara. Il match sarà giocato in contemporanea all’altro incontro del girone fra Germania e Ungheria. Teatro della partita sarà lo stadio “G. Meazza” di Milano, con la diretta TV trasmessa in chiaro su Rai 1. Italia-Inghilterra, Mancini in Conferenza stampa: «L’Inghilterra è giovane e può migliorare ancora» Il c.t. azzurro ha esordito la sua Conferenza soffermandosi sulla forza degli avversari, che tuttavia non desta in lui preoccupazione, bensì entusiasmo: «L’entusiasmo c’è sempre, per forza, ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 22 settembre 2022) Domani sera, alle 20:45, l’sfida l’nel gruppo 3 della Lega A di Uefa Nations League: oggi il commissario tecnico azzurro Robertoha parlato indella gara. Il match sarà giocato in contemporanea all’altro incontro del girone fra Germania e Ungheria. Teatro della partita sarà lo stadio “G. Meazza” di Milano, con la diretta TV trasmessa in chiaro su Rai 1.in: «L’è giovane e può migliorare ancora» Il c.t. azzurro ha esordito la suasoffermandosi sulla forza degli avversari, che tuttavia non desta in lui preoccupazione, bensì entusiasmo: «L’entusiasmo c’è sempre, per forza, ...

