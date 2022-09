Concorso straordinario: il TAR dice no all’equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie con le statali (Di giovedì 22 settembre 2022) Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto direttoriale n. 1081 del 6 maggio 2022 di indizione della procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, nella parte in cui richiedeva, al fine della partecipazione al Concorso, quale requisito di ammissione un periodo di servizio triennale svolto negli ultimi cinque anni presso istituti scolastici statali (art. 3), escludendo pertanto dal computo gli incarichi di docenza espletati presso scuole paritarie . Si pronuncia il TAR con sentenza N. 11913/2022 respingendo il ricorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022) Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto direttoriale n. 1081 del 6 maggio 2022 di indizione della procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, nella parte in cui richiedeva, al fine della partecipazione al, quale requisito di ammissione un periodo ditriennale svolto negli ultimi cinque anni presso istituti scolastici(art. 3), escludendo pertanto dal computo gli incarichi di docenza espletati presso. Si pronuncia il TAR con sentenza N. 11913/2022 respingendo il ricorso. L'articolo .

