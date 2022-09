Concorso straordinario bis, convocazioni USR per la nomina finalizzata al ruolo. AGGIORNATO con Lazio A011 e B015 (Di giovedì 22 settembre 2022) Concorso straordinario bis di cui all'art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021. Proposte di nomina a tempo determinato, in cui i candidati sono chiamati a scegliere le preferenze tra le province disponibili per la propria classe di Concorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022)bis di cui all'art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021. Proposte dia tempo determinato, in cui i candidati sono chiamati a scegliere le preferenze tra le province disponibili per la propria classe di. L'articolo .

