Con la compagna di lungo tempo, Floribeth Gutierrez. Assente Natalia Estrada, prima moglie. «È normale, facciamo vite distanti» (Di giovedì 22 settembre 2022) Giorgio Mastrota si è sposato un'altra volta. Dopo undici anni di relazione e due figli, il celebre volto televisivo si è unito – in una cerimonia informale a Bormio – alla sua Floribeth Gutierrez. Giorgio Mastrota (Getty Images). Giorgio Mastrota si è risposato. Low profile Per queste nozze in montagna, il re delle televendite non ha invitato nessun volto noto. Il motivo lo ha spiegato in un'intervista a Chi, presente alla cerimonia. «Non ho tante frequentazioni nel mondo televisivo». Non era presente nemmeno la sua ex moglie, Natalia Estrada. «È normale, facciamo vite distanti. Ci sentiamo ogni tanto. L'altro giorno l'ho chiamata perché faceva 50 anni, peraltro portati benissimo. Mi ha detto "Ho saputo che ti sposi, ...

