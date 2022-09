Comincia la Milano Fashion Week: ecco il primo look esibito da Melissa Satta (Di giovedì 22 settembre 2022) L'ex Velina ha inaugurato la settimana milanese con alcune immagini tratte da uno shooting e postate su Instagram Leggi su golssip (Di giovedì 22 settembre 2022) L'ex Velina ha inaugurato la settimana milanese con alcune immagini tratte da uno shooting e postate su Instagram

alreezzo : comunque oggi si torna a milano e si comincia la nuova vita again devo pulire casa - FrankJack90 : @Seba0079 @joelmodena @LeonardoPanetta È arrivato un altro che non ha idea di cosa significa arrivare a Milano coi… - GermanaKlara : Ecco, parliamo di cose importanti e interessanti, oggi comincia la Milano Fashion Week, Barulì, che famo? ??… - ThePRagno88 : RT @giorgia61233188: A #Milano spuntano posti dove sei obbligato a pagare con la carta. Non accettano contanti. ASSURDO .. si comincia….… - malfoysimosim : Io vado a nanna, tra un po di ore comincia la mia vita universitaria, totalmente diversa da quella che facevo a Mil… -