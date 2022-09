Come gli italiani vedono il mondo e la propria democrazia (non bene) (Di giovedì 22 settembre 2022) Il German Marshall Fund, un think tank statunitense, ha pubblicato un dossier con l’intenzione di descrivere cosa pensano gli italiani della politica internazionale del proprio Paese, attraverso quesiti posti ad un campione di cittadini. Dal report emergono chiaramente i trend riguardanti lo stato della democrazia, il gradimento riguardo a certi paesi, la posizione della popolazione sui principali eventi internazionali. Il dato che colpisce immediatamente è l’opinione pessimistica che gli intervistati hanno dello stato della democrazia italiana. I due terzi sostengono che la democrazia nel nostro Pase sia in cattivo stato o in pericolo, e la grande maggioranza di questi si trova tra l’elettorato di Fratelli d’Italia (Fdi) e del Movimento Cinque Stelle (M5s). Naturalmente non è dato sapere Come si ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 settembre 2022) Il German Marshall Fund, un think tank statunitense, ha pubblicato un dossier con l’intenzione di descrivere cosa pensano glidella politica internazionale del proprio Paese, attraverso quesiti posti ad un campione di cittadini. Dal report emergono chiaramente i trend riguardanti lo stato della, il gradimento riguardo a certi paesi, la posizione della popolazione sui principali eventi internazionali. Il dato che colpisce immediatamente è l’opinione pessimistica che gli intervistati hanno dello stato dellaitaliana. I due terzi sostengono che lanel nostro Pase sia in cattivo stato o in pericolo, e la grande maggioranza di questi si trova tra l’elettorato di Fratelli d’Italia (Fdi) e del Movimento Cinque Stelle (M5s). Naturalmente non è dato saperesi ...

