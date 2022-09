Come funziona la patente a punti e come vengono decurtati (Di giovedì 22 settembre 2022) La patente a punti è stata introdotta il 1° luglio 2003 con l’obiettivo di ridurre le infrazioni stradali da parte degli automobilisti. Il sistema di decurtazione punti funge da doppio deterrente per chi guida, perché aggiunge a una sanzione immediata (la multa) una sanzione a lungo termine (la decurtazione, appunto). Ma quali sono i meccanismi della decurtazione dei punti della patente? E quali le infrazioni più punite? Decurtazione punti: come funziona Ogni automobilista che riceve la licenza di patente di guida parte da un punteggio iniziale di 20 punti. Il punteggio viene decurtato ogni qualvolta si commette un’infrazione del Codice stradale e la quantità di punti detratti varia a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 settembre 2022) Laè stata introdotta il 1° luglio 2003 con l’obiettivo di ridurre le infrazioni stradali da parte degli automobilisti. Il sistema di decurtazionefunge da doppio deterrente per chi guida, perché aggiunge a una sanzione immediata (la multa) una sanzione a lungo termine (la decurtazione, appunto). Ma quali sono i meccanismi della decurtazione deidella? E quali le infrazioni più punite? DecurtazioneOgni automobilista che riceve la licenza didi guida parte da un punteggio iniziale di 20. Il punteggio viene decurtato ogni qualvolta si commette un’infrazione del Codice stradale e la quantità didetratti varia a ...

pdnetwork : Alle #elezionipolitiche del 25 settembre per esprimere il tuo voto è sufficiente barrare il simbolo del PD. Ma se… - alecattelan : Con @FanelliEmanuela vi spiego come funziona il sistema elettorale italiano. Solo da #staseracecattelan su @RaiDue… - NicolaPorro : ?? Svelati metodi e obiettivi del sistema #Soros ?? - Shehrijan5 : NOOOO POVERA GENTE, A MOSKVA SAN PIETRO BURGO. ANCHE LE PERSONE CHE CONDIVIDANO UN VIDEO SONO VERAMENTE MA VER… - zmpoets : @mqrjoriie come funziona non lo so nemmeno io costare costa un po’ di più però puoi sempre chiedere la borsa di stu… -