Colpo di scena per Pamela Prati al Grande Fratello Vip: un dettaglio inquieta tutti (Di giovedì 22 settembre 2022) Pamela Prati al GF Vip protagonista di un clamoroso Colpo di scena. Ecco che cos'ha fatto stupendo tutti i fan del programma. Il Grande Fratello Vip è cominciato da qualche giorno: Alfonso Signorini al timone dello show sta promettendo già grandi cose, come anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste. Al centro sono però, com'è ovvio che sia, i concorrenti, i quali stanno già regalando grandi gioie tra frecciate velenose alle ex (come nel caso di Spinalbese) e comportamenti alquanto particolari, come nel caso di Pamela Prati. Proprio di lei parleremo quest'oggi. Famosissima showgirl, Pamela Prati è tornata alla ribalta quando ha montato tutta la finzione su Mark Caltagirone. Per chi non ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 22 settembre 2022)al GF Vip protagonista di un clamorosodi. Ecco che cos'ha fatto stupendoi fan del programma. IlVip è cominciato da qualche giorno: Alfonso Signorini al timone dello show sta promettendo già grandi cose, come anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste. Al centro sono però, com'è ovvio che sia, i concorrenti, i quali stanno già regalando grandi gioie tra frecciate velenose alle ex (come nel caso di Spinalbese) e comportamenti alquanto particolari, come nel caso di. Proprio di lei parleremo quest'oggi. Famosissima showgirl,è tornata alla ribalta quando ha montato tutta la finzione su Mark Caltagirone. Per chi non ...

chiara_ansaldi : RT @cambiomasonoio: In attesa di un colpo di scena. - MariellaLoi : RT @tradori: ??????COLPO DI SCENA?????? 10 paesi dell'Europa chiedono di poter rescindere i contratti per i vaccini. Polonia, Bulgaria, Croazia… - cinicomateriale : @ArioPuggioni @_kuball_ @maryann_penza @SergioNardone1 @superpeppeball @guastatore1 @SaraMuggittu @Retroeggs… - il_Conte78 : RT @LaVillana11: 'Incidenti al comizio' = li hanno menati. Ancora da capire in che tipo di incidenti rientrino le manganellate. Di solito,… - Eleonora927A : @julieftauri Colpo di scena non va né in alpine né in AT e ce lo ritroviamo in Haas hahha -