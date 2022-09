Coghe (Pro Vita): 'Su affettività e sessualità rafforzare libertà educativa genitori' (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Dal sondaggio è emerso che l'80% degli italiani ritiene che i genitori abbiano il diritto di educare i propri figli sulle tematiche di affettività e sessualità e che le scuole debbano preventivamente informare i genitori in caso di trattazione di queste tematiche. Come associazione da anni lavoriamo sul campo su queste tematiche, ma abbiamo riscontrato che non è così. Molto spesso le scuole non informano i genitori, non viene rispettato il diritto di priorità educativa. la richiesta che oggi facciamo al prossimo governo è quella di rafforzare e tutelare la libertà educativa dei genitori e soprattutto di rafforzare il consenso informato dei genitori, per fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Dal sondaggio è emerso che l'80% degli italiani ritiene che iabbiano il diritto di educare i propri figli sulle tematiche die che le scuole debbano preventivamente informare iin caso di trattazione di queste tematiche. Come associazione da anni lavoriamo sul campo su queste tematiche, ma abbiamo riscontrato che non è così. Molto spesso le scuole non informano i, non viene rispettato il diritto di priorità. la richiesta che oggi facciamo al prossimo governo è quella die tutelare ladeie soprattutto diil consenso informato dei, per fare ...

