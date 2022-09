Coghe (Pro Vita): ‘Su affettività e sessualità rafforzare libertà educativa genitori’ (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “Dal sondaggio è emerso che l’80% degli italiani ritiene che i genitori abbiano il diritto di educare i propri figli sulle tematiche di affettività e sessualità e che le scuole debbano preventivamente informare i genitori in caso di trattazione di queste tematiche. Come associazione da anni lavoriamo sul campo su queste tematiche, ma abbiamo riscontrato che non è così. Molto spesso le scuole non informano i genitori, non viene rispettato il diritto di priorità educativa. la richiesta che oggi facciamo al prossimo governo è quella di rafforzare e tutelare la libertà educativa dei genitori e soprattutto di rafforzare il consenso informato dei genitori, per fare in modo che possano scegliere se affrontare o meno queste tematiche”. Così il portavoce di Pro ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “Dal sondaggio è emerso che l’80% degli italiani ritiene che i genitori abbiano il diritto di educare i propri figli sulle tematiche die che le scuole debbano preventivamente informare i genitori in caso di trattazione di queste tematiche. Come associazione da anni lavoriamo sul campo su queste tematiche, ma abbiamo riscontrato che non è così. Molto spesso le scuole non informano i genitori, non viene rispettato il diritto di priorità. la richiesta che oggi facciamo al prossimo governo è quella die tutelare ladei genitori e soprattutto diil consenso informato dei genitori, per fare in modo che possano scegliere se affrontare o meno queste tematiche”. Così il portavoce di Pro ...

lifestyleblogit : Coghe (Pro Vita): 'Su affettività e sessualità rafforzare libertà educativa genitori' - - lifestyleblogit : Coghe (Pro Vita & Famiglia): 'Carriera alias non rispetta ragazzi e famiglie' - - italiaserait : Coghe (Pro Vita & Famiglia): ‘Carriera alias non rispetta ragazzi e famiglie’ - italiaserait : Coghe (Pro Vita): ‘Su affettività e sessualità rafforzare libertà educativa genitori’ - fisco24_info : Coghe (Pro Vita & Famiglia): 'Carriera alias non rispetta ragazzi e famiglie': (Adnkronos) - 'Offrire la carriera a… -