CNA, Premio Cambiamenti, start-up e imprese innovative d'Abruzzo (Di giovedì 22 settembre 2022) Chieti - Si chiama "Take off" l'edizione 2022 del Premio Cambiamenti, manifestazione organizzata dalla Cna nazionale per valorizzare e sostenere il pensiero innovativo delle giovani imprese italiane. Ieri pomeriggio, la Torre Vinaria della Cantina Frentana, a Rocca San Giovanni (Chieti), ha ospitato un evento organizzato dalla Cna provinciale di Chieti e Pescara: l'incontro, promosso in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori della confederazione artigiana, cade a pochi giorni dalla scadenza delle iscrizioni al format (fissata al 30 settembre prossimo sul sito www.PremioCambiamenti.it) ed è servito a fare il punto sulle opportunità offerte dal Premio, che fotografa una realtà in Abruzzo particolarmente vivace. Sono intervenuti: il coordinatore del ...

