Clan dei Casalesi, condanna per l'ex assessore pentito: "Inattendibile" (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha deciso di collaborare con la giustizia ma arrivato "al dunque", non ha rivelato i dettagli più significativi dal punto di vista economico del suo rapporto con il boss dei Casalesi Michele Zagaria, ed è stato quindi condannato e gli è stato confiscato il patrimonio. E' quanto emerge dalle motivazioni della sentenza di condanna a carico dell'imprenditore ed ex assessore del comune di Trentola Ducenta (Caserta) Luigi Cassandra, condannato a maggio dalla Corte di Appello di Napoli (le motivazioni sono state depositate solo di recente) sulla falsariga di quanto deciso in primo grado nel 2016 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a tre anni e sei mesi di carcere per intestazione fittizia e riciclaggio con l'aggravante mafiosa insieme alla moglie Marisa Costanzo, ...

