Clamorosa decisione del tribunale | tifosi napoletani infuriati | brutta batosta alla società

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 22 settembre 2022) Ha lasciato senza parole l’ultimapresa dalcontro la squadra partenopea, dovranno cambiare tutto già dal prossimo match PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In questo inizio di stagione il Napoli sta facendo davvero vedere il meglio, è l’italiana partita meglio nella storia della Champions League ed anche in campionato ha guadagnato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.