Ciro Grillo, in aula spuntano altre molestie in Nuova Zelandia: una chat inchioda l'imputato e sua madre

Al processo per stupro in corso al tribunale di Tempo Pausania nei confronti di Ciro Grillo e dei dei suoi tre amici genovesi, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, spunta una chat che mette a dura prova la difesa dei legali del figlio del fondatore del M5S. E che mette in difficoltà Parvin Tadjik, la moglie iraniana di Beppe Grillo e madre dell'imputato, ascoltata ieri in aula. Una conversazione telefonica a più riprese da cui si evince l'espulsione del rampollo genovese da una scuola ad Auckland, in Nuova Zelanda, nel 2017. Nel processo a Ciro Grillo e ai suoi amici spunta una chat compromettente. Un precedente, quello della cacciata di Ciro Grillo dall'istituto.

