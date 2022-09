Cinema in Festa | siamo sicuri che il problema delle sale sia il prezzo del biglietto?

team_world : Solo domani DON'T WORRY DARLING al cinema ti costa 3,50 euro grazie all'iniziativa Cinema in Festa. Ne parliamo qui… - romacinemafest : #RoFF17 | Paul Newman e Joanne Woodward sono i protagonisti dell’immagine ufficiale della 17^ Festa del Cinema di R… - CarryEyesCinema : RT @FocusFeaturesIT: Siamo orgogliosi di annunciare che #LaSignoraHarrisVaAParigi ?? con Lesley Manville e #ArmageddonTime ?? con Anthony Hop… - FocusFeaturesIT : Siamo orgogliosi di annunciare che #LaSignoraHarrisVaAParigi ?? con Lesley Manville e #ArmageddonTime ?? con Anthony… - SoniaSamoggia : RT @Cinecitta: Dai documentari su Dario Fo, Pio La Torre, Virna Lisi ai restauri di ‘Morte di un matematico napoletano’ e ‘A noi!’ ??Scopri… -

RaiNews

I cui 1000 dipendeni pubblici neoassunti da Cassano sono stati invitati venerdì 23, giorno di chiusura della campagna elettorale, a unanello stessodi Bari dove hanno tenuto le ...Per la XVII edizione la multiutility conferma il suo supporto alla manifestazione internazionale. Il Gruppo Acea anche quest'anno è partner delladeldi Roma, in programma dal 13 al 23 ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale. Il festival, giunto alla sua XVII edizione, si conferma come una ... Festa del Cinema di Roma: i film in cartellone - Carlo Verdone presidente di giuria per la sezione commedia - Carlo Verdone presidente di giuria per la sezione commedia Diretto dal pluripremiato fotografo Fabrizio Ferri e ispirato al Best Seller di Paola Calvetti, sarà nelle sale dal 21 al 23 novembre la storia inedita e sorprendente della donna che ha saputo commuov ...The Walt Disney Company Italia presenta in anteprima alla Festa del Cinema di Roma con David O. Russell, Amsterdam e The Menu ...