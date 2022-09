Ciclismo | UCI assegna alla Francia i Mondiali del 2027

(Di giovedì 22 settembre 2022) In occasione deiin corso a Wollongong, l’UCI ha ufficializzato che sarà la, ed in particolare l’Alta Savoia, ad ospitare ididall’11 al 26 settembre del. Si tratta di un ritorno a ventisette anni di distanza da quelli svolti nel 2000 a Plouay. Sarà inoltre un’edizione che raccoglierà tutte le 19 discipline, come accade alle Olimpiadi. SportFace.

IlPedaleRosa : Aromitalia Basso Bikes Vaiano, la campionessa nazionale di Lituania in carica Rasa Leleivyte è pronta per la sfida… - ciclo21 : Calendario UCI 2022 - errebi54 : @ElisaLongoB @GannaFilippo @ElenaCecchini92 @VittoriaGuazzi1 @edoardo_affini @MatteoSobrero @TrekSegafredo… - wasabi1803 : @ElisaLongoB @GannaFilippo @ElenaCecchini92 @VittoriaGuazzi1 @edoardo_affini @MatteoSobrero @TrekSegafredo… - frances14372469 : Quanto brillano i ragazzi e le ragazze Azzurre che al mondiale di #Wollongong2022 sfiorato l'impresa piazzandosi a… -

Formata da cittadini e dipendenti vaticani e dai loro familiari di primo grado, oltre che dell', ... Papa Francesco e le virtù della bicicletta In questo contesto la scelta di promuovere il...Invece di essere un evento sportivo in più in una giornata di grandein Italia, sembra che ... "Cambieranno le regole dell'sulle appendici della bici e questo obbligherà ad avere un nuovo ...Sarà la Francia ad ospitare i Mondiali di ciclismo del 2027. L'Uci ha ufficializzato stamattina, a margine dei Campionati del Mondo in corso a Wollongong (Australia), che l'edizione iridata si terrà n ...MONDIALI CICLISMO - Mentre la rassegna in corso a Wollongong si appresta a vivere le prove in linea, l'UCI ufficializza la sede che ospiterà l'edizione del 2027 ...