Ciclismo, Mondiali 2022: tanti contendenti per il titolo maschile juniores, azzurri outsider (Di giovedì 22 settembre 2022) Concluse le prove contro il tempo e superato il giorno di pausa, la rassegna iridata di Wollongong 2022 riprende con la prima delle prove in linea, quella riservata agli uomini di categoria juniores. I giovanissimi atleti si sfideranno per trovare il successore di Per Strand Hagenes in un albo d’oro che vede i nomi di Remco Evenepoel, Matej Mohoric, Mathieu Van der Poel e tanti altri corridori di grande successo. Corridori da 45 paesi diversi del globo si sfideranno su un percorso di 135,6 km. Il palcoscenico sarò il “City Circuit” di Wollongong, circuito di 17,1 km che caratterizzerà tutte le prove in linea previste dal programma e che in questa prova verrà completato otto volte. Otto dunque anche le scalate del Mount Pleasant, 1100 metri al 7,7% di pendenza media con punte al 14%, che dovrebbe rappresentare uno snodo determinante per ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Concluse le prove contro il tempo e superato il giorno di pausa, la rassegna iridata di Wollongongriprende con la prima delle prove in linea, quella riservata agli uomini di categoria. I giovanissimi atleti si sfideranno per trovare il successore di Per Strand Hagenes in un albo d’oro che vede i nomi di Remco Evenepoel, Matej Mohoric, Mathieu Van der Poel ealtri corridori di grande successo. Corridori da 45 paesi diversi del globo si sfideranno su un percorso di 135,6 km. Il palcoscenico sarò il “City Circuit” di Wollongong, circuito di 17,1 km che caratterizzerà tutte le prove in linea previste dal programma e che in questa prova verrà completato otto volte. Otto dunque anche le scalate del Mount Pleasant, 1100 metri al 7,7% di pendenza media con punte al 14%, che dovrebbe rappresentare uno snodo determinante per ...

