Ciclismo, Mondiali 2022: rivalità o alleanza nel Belgio tra Evenepoel e Van Aert? (Di giovedì 22 settembre 2022) Ci si avvicina in maniera sempre più spedita verso la nottata italiana fra sabato e domenica, quando a Wollongong si assegnerà il titolo mondiale di Ciclismo su strada. Un percorso duro attende i partecipanti, favorevole ai grandi interpreti delle corse di un giorno e a chi sa andare forte in salita; una delle Nazionali favorite è senza dubbio il Belgio, che potrà contare su una formidabile coppia composta da Wout Van Aert e da Remco Evenepoel. Ma nasce un quesito: fra i due, chi è che ricoprirà il ruolo da capitano? Entrambi possono essere adattissimi ad una gara del genere. Il giovane leader della Quick-Step Alpha Vinyl arriva in Australia carico a pallettoni dopo il successo alla Vuelta a España, ma ha spesso saputo esaltarsi nelle classiche, come dimostrano i successi alla Liegi e alla San Sebastian nella sua ancor ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Ci si avvicina in maniera sempre più spedita verso la nottata italiana fra sabato e domenica, quando a Wollongong si assegnerà il titolo mondiale disu strada. Un percorso duro attende i partecipanti, favorevole ai grandi interpreti delle corse di un giorno e a chi sa andare forte in salita; una delle Nazionali favorite è senza dubbio il, che potrà contare su una formidabile coppia composta da Wout Vane da Remco. Ma nasce un quesito: fra i due, chi è che ricoprirà il ruolo da capitano? Entrambi possono essere adattissimi ad una gara del genere. Il giovane leader della Quick-Step Alpha Vinyl arriva in Australia carico a pallettoni dopo il successo alla Vuelta a España, ma ha spesso saputo esaltarsi nelle classiche, come dimostrano i successi alla Liegi e alla San Sebastian nella sua ancor ...

poliziadistato : Mondiali di #ciclismo ????? #Wollongong2022 #Fiammeoro ??????? ancora sul podio con #ElisaLongoBorghini e… - ilpost : Bauke Mollema è stato “attaccato” da un gabbiano ai Mondiali di ciclismo - Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - GiulioMartina_ : RT @DAZN_IT: Fissate la ? per il weekend. Non perdetevi lo spettacolo dei Mondiali di ciclismo in Australia?? Julian #Alaphilippe ed Elisa… - DAZN_IT : Fissate la ? per il weekend. Non perdetevi lo spettacolo dei Mondiali di ciclismo in Australia?? Julian… -