Ciclismo | il Canada ospiterà il Mondiale 2026 Nel 2027 si correrà in Francia

(Di giovedì 22 settembre 2022) La UCI ha ufficializzato le assegnazioni dei Mondiali. Tra quattro anni siina Montreal, mentre tra cinque sarà la Savoia ad ospitare la rassegna iridata. Da ricordare come nel 2025 ci sarà il primoin terra africana, in Rwanda. E’ la seconda volta nella storia che Montrealildi. La prima volta era stata nel 1974, quando a vincere fu Eddy Merckx. Non si conosce ancora quale sarà il percorso, ma con ogni probabilità sarà molto simile a quello del GP di Montreal, che si corre insempre verso la fine dell’estate. L’ultimocanadese è stato nel 2003 ad Hamilton con la vittoria dello spagnolo Igor Astarloa. Sarà un’edizione, invece, diversa ...

Coninews : Terminate le gare in Canada, il CT della Nazionale di #ciclismo su strada Bennati ha scelto i 10 azzurri che volera… -

OA Sport

- - > Alberto Bettiol, 28 anni, punta di diamante della Nazionale diai Mondiali in Australia . Domenica prossima a Wollongong in Australia sarà la punta della ...scorso direttamente dal......00 Corea del sud - Cameroon 13:55 Ecuador - Giappone 15:00 South Africa - Botswana 18:00- ... trionfa Evenepoel: primo belga in un grande giro dopo 44 anni, l'ex campione Martinello ... GP Quebec 2022: gran spettacolo in Canada, ci sono Tadej Pogacar e Wout van Aert Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ciclismo: la ‘Nova Eroica’ per la prima volta sul Gran Sasso. Appuntamento sabato 17 a Castel del Monte per la prima assoluta ...