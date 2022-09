‘Ci rincontreremo in un giorno d’Aprile’ di Susy Vizzo | la storia di un amore che supera le barriere del tempo

Leggi su 900letterario

(Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo il successo de Il tulipano che fiorì tra la neve,di guerra e diche si è rivelata una delle sue opere più apprezzate con oltre mezzo milione di letture,e il suo alter-ego Emma White, tornano in libreria con Ciin und'Aprile edito da Eclypsed Word Publishing. Dopo la pubblicazione del prima parte e seconda parte de Il tulipano che fiorì tra la neve,non si ferma. La sua produzione continua: la scrittrice casertana comincia a pubblicare piccole storie brevi sul sito per giovani scrittori WattPad, con protagonisti ricorrenti a cui ormai la sua famiglia di lettori si è affezionata. Fra le storie più amate : Ricordati di me, Save me or let me go, Il profumo di limoni, La figlia dell'autunno. ...